Дублин, 31 октября, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Туристическая отрасль фактически уничтожается в Ирландии ради помощи беженцам с территории б. УССР. Об этом 30 октября пишет The Irish Examiner.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

Поясняется, что места для проживания беженцам выделяются в большинстве случаев в гостиницах, из-за чего сокращаются возможности для поселения туристов. Так, например, в графстве Керри в местных гостиницах для беженцев выделили 3741 койко-место, что составляет 40% от общего числа мест в гостиницах на юге региона.

Таким образом, одна из важнейших для Ирландии отраслей экономики стала приносить денег в бюджет значительно меньше, чем до конфликта на территории б. УССР. Для местных бюджетов это зачастую очень значительные суммы. При этом местные власти жалуются ещё и на то, что у них нет сведений о размещении беженцев и об их количестве до последнего момента, когда автобус с вынужденными переселенцами уже «подъезжает ко входу в гостиницу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ирландии сообщили о серьёзных проблемах с размещением беженцев в стране. По данным местных властей, у них исчерпаны все возможности для размещения вынужденных переселенцев с территории б. УССР и вновь прибывающим придётся буквально остаться на улице.