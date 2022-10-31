Симферополь, 31 октября 2022, 03:20 — REGNUM Арбитраж Крыма оставил без рассмотрения исковое заявление Совета министров республики к компании, которая принадлежит возглавляемому Никитой Михалковым «Союзу кинематографистов РФ», — ООО «Дом творчества «Санаторий Алуштинский». С последним пытались расторгнуть договор о деятельности в Крымской свободной экономической зоне, передаёт ИА REGNUM.
Истец сам отозвал свои судебные претензии, но причины этого в материалах суда не фигурируют.
Напомним, Совет министров требовал расторгнуть договор №1059/17, который был подписан 14 сентября 2017 года.
Иск слушали с августа 2022 года. В деле третьими лицами фигурировали Крымская таможня, минэкономразвития Крыма и налоговый орган.
Справка: компания-ответчик, работающая с 2015 года, принадлежит компании «Союз-Алушта» (владелец — «Геммаинвест») и общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов РФ».