Петропавловск-Камчатский, , 03:08 — REGNUM Власти Камчатки заявили о планах по восстановлению города Светлодарск и поселка Мироновский в ДНР. Об этом в ходе оперативного совещания правительства региона заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Владимир Солодов Minprir.kamgov.ru

«Я считаю, что мы не должны оставаться в стороне от этой работы, с соответствующей инициативой я выходил, и, отвечая на нее, за Камчатским краем закреплены соответствующие территории — это город Светлодарск, поселок Мироновский Донецкой народной республики», — сказал Солодов.

По его словам, находящаяся в ДНР группа от Камчатки уже занимается оценкой состояния инфраструктуры населённых пунктов и ходом подготовки к отопительному сезону.

Солодов назвал ситуацию в населённых пунктах «непростой, буквально на грани гуманитарной катастрофы».