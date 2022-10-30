Прага, 31 октября, 2022, 02:59 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны. Об этом он заявил на своих страницах в соцсетях.

Vlada.cz Андрей Бабиш

«Я буду баллотироваться на пост президента Чешской республики», — написал Бабиш на своей странице в одной из социальных сетей.

Полномочия действующего главы государства Милоша Земана заканчиваются в марте 2023 года.