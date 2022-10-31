Сеул, 31 октября 2022, 02:55 — REGNUM Вооруженные силы США и Южной Кореи начинают крупные совместные военные учения Vigilant Storm, которые направлены на то, чтобы «дать мощный сигнал» КНДР перед вероятным испытанием Пхеньяном своего ядерного оружия, сообщило информационное агентство Yonhap.
В маневрах задействовано около 240 боевых самолетов — около 140 южнокорейских и примерно 100 американских. Южная Корея решила привлечь истребители F-35A, F-15K и KF-16, а также заправочный самолет KC-330 и другие боевые машины. США направляют на учения истребители F-35B, самолет электронной разведки EA-18, самолет-шпион U-2 и другие воздушные суда.
Кроме того, в маневрах примут участие самолет-заправщик ВВС Австралии KC-30A и истребитель-невидимка F-35B с авиабазы Ивакуни (Япония). Помимо этого, в учениях будут участвовать войска морской пехоты, военно-морских и сухопутных сил США. Мероприятия продлятся до 4 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября телерадиокомпания KBS передала, что в рамках ежегодных учений «Хогук» в Южной Корее отработали масштабную высадку морского десанта.
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