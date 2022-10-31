Сеул, , 02:55 — REGNUM Вооруженные силы США и Южной Кореи начинают крупные совместные военные учения Vigilant Storm, которые направлены на то, чтобы «дать мощный сигнал» КНДР перед вероятным испытанием Пхеньяном своего ядерного оружия, сообщило информационное агентство Yonhap.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

В маневрах задействовано около 240 боевых самолетов — около 140 южнокорейских и примерно 100 американских. Южная Корея решила привлечь истребители F-35A, F-15K и KF-16, а также заправочный самолет KC-330 и другие боевые машины. США направляют на учения истребители F-35B, самолет электронной разведки EA-18, самолет-шпион U-2 и другие воздушные суда.

Кроме того, в маневрах примут участие самолет-заправщик ВВС Австралии KC-30A и истребитель-невидимка F-35B с авиабазы Ивакуни (Япония). Помимо этого, в учениях будут участвовать войска морской пехоты, военно-морских и сухопутных сил США. Мероприятия продлятся до 4 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября телерадиокомпания KBS передала, что в рамках ежегодных учений «Хогук» в Южной Корее отработали масштабную высадку морского десанта.

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