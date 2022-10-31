31 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Бразилия избрала нового президента — им стал уже бывавший на этом посту Луис Инасиу Лула да Силва. Однако теперь стране придётся преодолеть внутриполитический кризис: сторонники действующего президента Бразилии Жаира Болсонару не хотят мириться с поражением.

Александр Умрихин, , 07:28 — REGNUM В Бразилии выбрали нового президента. Правда, назвать Луиса Инасиу Лулу да Силву «новым» несколько не поворачивается язык — он уже президентствовал в Бразилии с 2003 года по 2010 год, правда, затем успел попасть под следствие, оказаться в заключении и благополучно выйти на свободу. Почему же бразильцы вновь решили доверить судьбу своей страны кандидату от левых сил?

Луис Инасиу Лула да Силва Ricardo Stuckert

Два разных мира

Действующий бразильский лидер Жаир Болсонару и экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва действительно представляют два полюса в стране. Первый — консерватор, традиционалист, взошедший на свой пост в тот период, когда в мире всё ещё был силён скептицизм в отношении сложившегося политического миропорядка: так, в США несколько неожиданно победил республиканец Дональд Трамп, а в Евросоюзе всё громче стали слышны голоса евроскептиков. Второй — представитель левых сил, выступающий за всё хорошее и против всего плохого и обещающий стране спокойное обеспеченное будущее без отвлекающих факторов, а также лояльность внешнеполитических игроков.

С самого начала аналитики с уверенностью говорили, что Бразилии предстоит и второй тур президентских выборов. Сразу по окончании первого тура Болсонару и Лула начали бороться за голоса неопределившегося электората — либо тех, кто не ходил и не планировал идти на участки, либо сторонников других кандидатов в президенты. Успехов во втором пункте больше своего оппонента достиг Лула: он смог договориться с экс-кандидатами Симоной Тебет и Сиро Гомесом о поддержке своей персоны во втором туре.

Скандалы, интриги, расследования

Грязная борьба между кандидатами также не могла не присутствовать. И Лула, и Болсонару активно присутствовали в публичном поле, в особенности в социальных сетях, чем и не преминули воспользоваться любители чёрного пиара.

Так, с помощью нехитро состряпанных подтасовок и монтажа сперва Лулу обвинили в том, что его поддерживают сатанисты (яркое противопоставление традиционному и консервативному Болсонару) и ключевые преступные сообщества страны, а Болсонару сперва попытались уличить в масонстве, а затем и вовсе раскрутить «педофильский» скандал с венесуэльскими несовершеннолетними. В отношении президента страны имели место быть и несколько странные провокации со стороны блогеров.

Жаир Болсонару (сс) Alan SantosPR

Кто за кого

Надо сказать, что Лула да Силва получал несравненно больший уровень поддержки как от внешних игроков, так и внутри страны. Аналитики утверждают, что ЦИК страны с большей охотой предписывал удалять из соцсетей ролики с дискредитацией Лулы, нежели видео с очернением его оппонента Болсонару. Пресса также достаточно активно поддерживала экс-президента, широко освещая его турне по стране. Заручился Лула и поддержкой извне: чего стоит его наведение мостов с рядом зарубежных государств, а также достаточно благосклонное (и от этого лишь ещё более настораживающее) отношение со стороны США и ЕС.

Жаир Болсонару, несмотря на действующий статус президента, столь широкой поддержки извне не имел, если не считать таковой поддержку со стороны экс-президента США Дональда Трампа в день голосования. Бразильский лидер сконцентрировал свою риторику в соцсетях (чего стоят его многочасовые стримы!) на необходимости сохранения сложившегося уровня с момента начала его президентства и угрозы традиционным ценностям Бразилии со стороны «левых мракобесов». Стоит отметить, что Бразилия во время президентства Болсонару столкнулась с достаточно крупным экономическим кризисом из-за пандемии коронавируса, но достаточно неплохо смогла с ним справиться, и при этом, например, уровень преступности в стране действительно снизился.

Что ждёт Бразилию?

По итогам обработки 100% бюллетеней Лула да Силва получил 50,9%, а Болсонару — 49,1%. ЦИК Бразилии уже объявил кандидата от «Партии трудящихся» новым президентом.

Не исключено, что страна будет опрокинута в котёл протестов: «болсонаристы» явно не хотят мириться с поражением, а в ряде консервативных СМИ уже проскакивают сообщения о планах по массовым митингам против результатов выборов.

При этом достаточно интересно, как Бразилия начнёт вести себя на внешнеполитической арене. Поздравить Лулу с победой уже успели президенты Аргентины, Чили, Боливии, Венесуэлы, Мексики, Кубы и Колумбии (которые, напомню, также являются приверженцами левых взглядов), а также премьер-министры Португалии (социалист Антониу Кошта) и Испании (социалист Педро Санчес). Поздравил Лулу и президент США Джо Байден.

Заявления и обещания

Спустя несколько часов после выступления перед своими сторонниками Лула сделал ряд заявлений в соцсетях. Так, по его словам, Бразилия в первую очередь должна покончить с голодом и неравенством.

«Наше самое неотложное обязательство — снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать», — написал Лула.

По его словам, также новому руководству необходимо возобновить и наладить диалог с законодательной и судебной властью «без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать, кооптировать, но стремясь восстановить гармоничное и республиканское сосуществование между тремя ветвями власти».

Избранный президент рассказал также о планах по восстановлению доверия к Бразилии, а также её предсказуемости и стабильности для привлечения инвестиций.

Помимо этого, Лула подчеркнул готовность «восстановить свою ведущую роль в борьбе с климатическим кризисом, защищая все наши биомы, особенно леса Амазонии»: «Наше правительство смогло сократить вырубку лесов в Амазонии на 80%. Теперь давайте бороться за нулевую вырубку».

Лула да Силва (сс) Marcelo Freixo

Российский пряник или американский кнут?

Страна — член БРИКС, и в этом плане России также стоит определиться с курсом в отношении Лулы. А президент РФ Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» уже высказался относительно второго тура выборов в Бразилии: по словам российского лидера, он знаком как с Лулой да Силвой, так и с Болсонару, а свою судьбу должен определить только бразильский народ.

При этом сам Лула, несмотря на свои висты в адрес Запада, ещё в августе 2022 года в интервью журналу Time утверждал, что конфликта с Россией хотел именно Владимир Зеленский, поскольку в противном случае он занимался бы переговорами. Конечно, это интервью ничего не значит и Лула вполне себе может, что называется, «переобуться в воздухе». Правда, впоследствии этот внешнеполитический кульбит может дорого обойтись самой Бразилии.

При этом неправы и те, кто называет Лулу «пророссийским» или предрекают Бразилии «пророссийский поворот». Фотографии Лулы рядом с Фиделем Кастро и рядом других левых консерваторов Латинской Америки ещё ни о чём не говорят — зато много о чём говорят первые заявления нового президента Бразилии сразу после объявления ЦИК о победе: в частности, Лула предложил отказаться от права вето в новом расширенном составе Совбеза ООН. Если кто не знает, именно на этом же настаивает Запад в последние месяцы в пику использованию данного права Россией и Китаем.

Лула да Силва с Фиделем Кастро (сс) Antônio Milena.ABr

Две половины одной страны

На «карте выборов» чётко видно, что за Лулу голосовали преимущественно бедные регионы (север и северо-восток), тогда как сторонники Болсонару — в основном зажиточные штаты. Можно с уверенностью сказать, что сам бразильский народ сейчас совсем не един и есть реальная угроза очередного общественно-политического кризиса в виде народного раскола. Хотя Лула после своей победы уже заявил, что «нет двух Бразилий» и бразильский народ — это «одна нация», его противники явно не согласны с такой риторикой.