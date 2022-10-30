Джакарта, 31 октября, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано сейсмологами в индонезийской провинции Северная Суматра. Об этом 31 октября сообщила Геологическая служба США.

Yaelo Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 01:21 мск, эпицентр находился в 29 км на юго-запад от города Бандар (проживает около 31,5 тыс. человек), крупный город Рантаупрапат, где проживает около 103 тыс. человек, находился в 39 км на юго-запад от эпицентра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 175 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,5 в индонезийской провинции Центральная Ява.