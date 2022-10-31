Москва, , 02:44 — REGNUM ФГУП «Атомфлот» объявило закупку изделий для ядерных реакторов ледоколов, контракт по которой будет заключён на сумму почти 3,5 млрд рублей. Она пройдёт по схеме прямой закупки у поставщика, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Проводка судов атомным ледоколом «Таймыр» © Пресс-служба ФГУП «Атомфлот»

Исполнитель должен изготовить и поставить два изделия за восемь этапов — до первого квартала 2025 года. В карточке фигурирует сумма 3 480 960 000 рублей.

Исполнителем выступает АО «Машиностроительный завод» из Подмосковья. В едином госреестре юридических лиц компании фигурирует с 1993 года. По данным базы «Контур. Фокус», компания была исполнителем более 260 государственных контрактов на общую сумму свыше 63 млрд рублей. Например, в сентябре 2022 года ею был подписан контракт на изготовление комплекта поглощающих стержней системы управления и защиты исследовательского ядерного реактора ИР-8 НИЦ «Курчатовский институт». По открытым данным, на март 2021 года основным акционером АО «Машиностроительный завод» являлось АО «ТВЭЛ» — более 87% акций.

В техзадании уточняется, что основное использования изделий, которые должен изготовить исполнитель, — перезарядка реакторов атомных ледокола «Атомфлота» «Якутия».