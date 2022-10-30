Киев, 31 октября, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве и двенадцати областях б. УССР. Об этом 31 октября свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, а также сообщения в телеграм-каналах администраций регионов.

Тревога

Согласно данным ресурса по оповещению, воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях, а также в оккупированной Киевом части российской Запорожской области.

Администрации регионов и города Киева просят граждан проследовать в укрытия.

Ранее ИА REGNUM сообщал о воздушной тревоге в четырёх областях территории б. УССР.