Бразилиа, , 02:30 — REGNUM Возглавлявший Бразилию с 2003 года по 2010 год Луис Инасиу Лула да Силва, одержал победу на новых президентских выборах и стал 39-м бразильским президентом, сообщает Высший избирательный суд страны — TSE (выполняет функции ЦИК).

Лула да Силва LSE Library

30 октября в республике состоялся второй тур выборов, в котором политик боролся с действующим главой государства Жаиром Болсонару. По информации TSE, Лула набрал 50,9% голосов. Его должны привести к присяге на 1 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что в случае его победы на выборах президента главным приоритетом в работе нового правительства станет поддержка нуждающихся граждан Бразилии.

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