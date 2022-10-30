Бразилиа, 31 октября, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Возглавлявший Бразилию с 2003 по 2010 год Луис Инасиу Лула да Силва, одержал победу на новых президентских выборах и стал 39-м бразильским президентом, сообщает Высший избирательный суд страны — TSE (выполняет функции ЦИК).

LSE Library Лула да Силва

30 октября в республике состоялся второй тур выборов, в котором политик боролся с действующим главой государства Жаиром Болсонару. По информации TSE, Лула набрал 50,9% голосов. Его должны привести к присяге 1 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что в случае его победы на выборах президента главным приоритетом в работе нового правительства станет поддержка нуждающихся граждан Бразилии.