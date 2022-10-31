Вашингтон, , 02:06 — REGNUM В случае усиления антироссийских санкций США могут столкнуться с новыми сложностями. Об этом в своей статье для издания The Hill написал профессор-международник Марк Л. Буш.

Алюминий (сс) homw

По его словам, прямой запрет импорта российского алюминия, как и резкое увеличение пошлин и санкции против «Русала», могут оказать вред США ещё сильнее, чем России.

«Скорее, запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы», — пишет Буш.

По его словам, промышленность США каждый год потребляет примерно 15% алюминия из России, поскольку внутреннего уровня не хватает для удовлетворения американских нужд, и с каждым годом спрос будет расти.

Нехватка алюминия в США может привести страну к новым проблемам, уверен аналитик.