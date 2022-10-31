Лондон, , 01:58 — REGNUM Авианосная группа ВМС США, которую возглавляет атомный авианосец USS Gerald Ford, направляется в Европу и достигнет континента в середине ноября, сообщает британское издание UK Defence Journal.

Новейший атомный авианосец США USS Gerald R. Ford Иван Шилов © ИА REGNUM

Головной корабль взял курс на военно-морскую базу Портсмут (юг Англии). Дата прибытия не раскрывается. В настоящее время у берегов европейских стран находится американская авианосная группа, которую возглавляет авианосец USS George Bush.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября британский телеканал Sky News передал о том, что члены экипажа USS George Bush заявили о готовности противостоять России.