Сан-Франциско, США, 31 октября, 2022, 01:57 — ИА Регнум. Сообщения об увольнениях сотрудников Twitter до выплаты бонусов акциями назвал ложью американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Соответствующая публикация появилась 30 октября в Twitter Маска.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Это неправда», — так ответил Маск, комментируя публикацию New York Times, где утверждалось, что сотрудников уволят до 1 ноября. В этот день в компании сотрудники должны были получить гранты в виде акций как часть компенсации.

При этом неясно, к какой части публикации относится комментарий Маска: ко всей статье о массовом увольнении сотрудников в целом, либо лишь о части, где идёт речь о сроках увольнения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным New York Times, массовое увольнение сотрудников Twitter начнётся 1 ноября, до дня выплаты бонусов, якобы чтобы сэкономить на этой статье расходов.