31 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Категорический отказ Бишкека решать приграничные проблемы с соседями может плохо отразиться на самой Киргизии. На фоне нерешенного конфликта с Таджикистаном, ухудшение отношений с Узбекистаном не нужно никому.

Олег Стеклов, , 19:54 — REGNUM Узбекистан пошел на серьезные уступки, чтобы урегулировать нерешенные приграничные вопросы с Киргизией. Если договоренности будут постоянно срываться, Ташкенту это может надоесть. Об этом в интервью ИА REGNUM сказал эксперт по безопасности в Туркестане Рустам Бурнашев.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Как в Ташкенте могут отреагировать на очередной срыв договоренностей по границам с Бишкеком?

Рустам Бурнашев: Прогнозировать сложно. Было бы логично предположить, что в этом случае Узбекистан вернется к переговорному процессу. Отношения с соседями для Ташкента сейчас являются приоритетными, и никто обижаться и «вставать в позу» не будет. Тем более что всем известно — позиция Киргизии по вопросам границы, в силу определенных причин, не является окончательной. Общеизвестный факт, что Бишкек может поменять мнение даже после достигнутых договоренностей.

Вместе с тем, не стоит ожидать дополнительных уступок со стороны Узбекистана. При всей концепции Ташкента, которая укладывается в выражение «давайте жить дружно», однажды Узбекистану такая уступчивость может надоесть. А если это надоест Узбекистану, это может обернуться дополнительными проблемами для всех стран Туркестана.

ИА REGNUM: Влияет ли на имидж страны непостоянство Бишкека, с которым уже неоднократно сталкивались соседи Киргизии?

Бишкек Jasmine Halki

Рустам Бурнашев: Не думаю, что имидж Киргизии после отката на более ранние стадии переговорного процесса по достижении промежуточных договоренностей может пострадать. Еще раз, изменчивость мнения Бишкека — это общеизвестный факт. Соседи страны — Узбекистан и Таджикистан — прекрасно об этом знают.

Говорить об ухудшении или улучшении имиджевой составляющей можно только в том случае, если происходит что-то неожиданное. Но то, что центральная власть в Киргизии согласовывает вопросы по границам с населением на местах и наталкивается на сопротивление местных жителей — это не секрет. Разумеется, партнеры Киргизии принимают во внимание, что договоренности в процессе могут претерпеть некоторые изменения.

ИА REGNUM: В Киргизии на два месяца приостановили работу американского СМИ якобы за то, что журналисты навредили интересам страны, освещая приграничные конфликты с Таджикистаном. Некоторых западных активистов, которые критиковали Бишкек за политику по границам, арестовали. О чем это говорит?

Рустам Бурнашев: Эти аресты скорее показатель того, что власти хотят показать — вопросы согласования с населением не являются обязательным элементом переговоров по границе. Вполне возможно, что это демонстрация того, что власть не хочет опираться исключительно на мнение местных жителей.

В данном случае, когда речь идет об интересах государства, а не отдельно взятой группы граждан, я скорее приветствую этот подход.

На межгосударственном уровне, если речь идет о договороспособности нынешнего правительства Киргизии, этот элемент очень важен. Президентам Киргизии и Узбекистана удалось установить рабочий формат отношений. Его разрушение сейчас невыгодно. Видимо, с этим связано жесткое давление на правозащитников, которые хотят активизировать население.

Президент Киргизии Садыр Жапаров с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном President.kg

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Вопрос границ с точки зрения Киргизии гораздо более сложный, чем это кажется сторонним наблюдателям. Например, если срыв договоренностей не ограничится Таджикистаном и коснется отношений с Узбекистаном, говорить о том, что все дело в недоговороспособности Душанбе, будет сложнее. Сейчас власти Киргизии раскручивают версию о том, что мирным переговорам по границе препятствует именно Эмомали Рахмон и характер его режима в Таджикистане. Если же аналогичная ситуация возникает с Узбекистаном, картинка меняется. Происходящее воспринимается уже не в пользу Бишкека.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон President.tj

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Отмечу, что соглашение с Узбекистаном носит весьма компромиссный вариант. Ташкент пошел на серьезные территориальные уступки Бишкеку, чтобы решить вопрос по границам. Для Киргизии взаимоотношения с Узбекистаном являются стратегически важными. Поэтому, вероятно, стороны готовы к окончательному решению вопроса.

ИА REGNUM: Если аресты и временная блокировка «Радио Азаттык» (филиал «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) — просто демонстрация новой политики Бишкека, значит, через какое-то время СМИ снова заработает и задержанных отпустят?

Рустам Бурнашев: Вероятно, приостановление работы «Азаттыка» (филиал «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) — чисто тактическое действие. То есть если на Бишкек будут давить, он может пойти на уступки по одному из направлений. Либо отпустить арестованных активистов, либо снять санкции со СМИ. Я склоняюсь к последнему варианту.

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*запрещённая в России организация