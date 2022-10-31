Москва, , 01:37 — REGNUM В 24 муниципальных образованиях пяти российских регионов в 2022 году не будет проходить осенний призыв в армию. Об этом в интервью изданию «Красная звезда» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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«Осенний призыв не будет проходить лишь в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации. Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ, где призыв проводится только весной», — сказал Бурдинский.

По его словам, такое решение было связано с физико-географическими условиями указанных территорий.