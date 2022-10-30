Исламабад, 31 октября, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Автомобиль, в котором ехал бывший премьер-министр Пакистана, председатель партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф» Имран Хан, насмерть сбил журналистку Садаф Наим, сообщила газета Express Tribune.

(сс) Andrew Ross Колесо

Она освещала марш сторонников этого политика, который направлялся в столицу страны Исламабад. По информации издания, женщина оказалась под колесами автомобиля после того, как ее толкнули.

Инцидент заставил организаторов марша остановить акцию. Хан выразил соболезнования в связи с гибелью журналистки и пообещал выплатить компенсацию ее семье.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября на северо-западе Пакистана столкнулись грузовик и трактор с прицепом, в результате чего погибли 14 человек, а еще 35 — пострадали.

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