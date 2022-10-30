Москва, 31 октября, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Мероприятия по организации весеннего призыва в 2022 году были проведены на высоком уровне в ряде регионов, в числе которых — Москва, Татария и Красноярский край. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью изданию «Красная звезда».

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«Мероприятия призыва проведены организованно и на достаточно высоком уровне в Красноярском, Забайкальском и Ставропольском краях, республиках Бурятия и Татарстан, Московской, Ростовской и Архангельской областях, городе Москве», — сказал Бурдинский.

Он поблагодарил глав указанных регионов, являющихся председателями призывных комиссий, за проделанную работу.