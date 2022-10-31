Москва, , 01:17 — REGNUM Новые призывники не будут привлекаться к участию в специальной военной операции России. Об этом в интервью изданию «Красная звезда» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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«Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — сказал Бурдинский.

По его словам, в рамках осеннего призыва в армию пойдут 120 тысяч человек, что на 7,5 тысяч меньше, чем осенью 2021 года.