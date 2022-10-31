Лондон, 31 октября 2022, 01:06 — REGNUM Более 80% жителей Великобритании выступили против получения экс-премьер-министром страны Лиз Трасс ежегодного пособия на управление офисом. Об этом 30 октября сообщило издание Daily Mail, опираясь на результаты опроса, проведённого MailOnline.

Чарли Карл III Лиз Трасс
Чарли Карл III Лиз Трасс
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как следует из результатов опроса, 84% жителей Великобритании не поддерживают получение пособия экс-премьером Трасс. По мнению опрошенных, срок премьерства Трасс (44 дня) был слишком мал, чтобы давать ей право на дополнительные выплаты из бюджета.

По результатам исследования компании Redfield & Wilton Strategies, лишь 9% жителей Великобритании поддерживают право Трасс на получение пособия. При этом оппозиционные партии прямо предложили Трасс отказаться от любых выплат, на которые она получила право в результате своего недолгого премьерства, поскольку считают, что политик «не заслужила такого права».

Отмечается, что в Великобритании все бывшие главы правительств получают право на получение пособия, позволяющего оплачивать такие расходы, как официальные мероприятия и услуги личного секретаря. Важным условием является обязательное подтверждение расходов. Сумма такой ежегодной выплаты составляет £115 тыс. ($129 тыс.).

Напомним, Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании 20 октября, через 44 дня после вступления в должность. Кресло главы правительства после Трасс занял Риши Сунак.

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