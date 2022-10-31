Лондон, , 01:06 — REGNUM Более 80% жителей Великобритании выступили против получения экс-премьер-министром страны Лиз Трасс ежегодного пособия на управление офисом. Об этом 30 октября сообщило издание Daily Mail, опираясь на результаты опроса, проведённого MailOnline.

Чарли Карл III Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как следует из результатов опроса, 84% жителей Великобритании не поддерживают получение пособия экс-премьером Трасс. По мнению опрошенных, срок премьерства Трасс (44 дня) был слишком мал, чтобы давать ей право на дополнительные выплаты из бюджета.

По результатам исследования компании Redfield & Wilton Strategies, лишь 9% жителей Великобритании поддерживают право Трасс на получение пособия. При этом оппозиционные партии прямо предложили Трасс отказаться от любых выплат, на которые она получила право в результате своего недолгого премьерства, поскольку считают, что политик «не заслужила такого права».

Отмечается, что в Великобритании все бывшие главы правительств получают право на получение пособия, позволяющего оплачивать такие расходы, как официальные мероприятия и услуги личного секретаря. Важным условием является обязательное подтверждение расходов. Сумма такой ежегодной выплаты составляет £115 тыс. ($129 тыс.).

Напомним, Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании 20 октября, через 44 дня после вступления в должность. Кресло главы правительства после Трасс занял Риши Сунак.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый премьер Британии уверен, что сможет исправить ошибки предшественницы