Лондон, , 00:59 — REGNUM Мужчина атаковал центр для мигрантов в британском портовом городе Дувр, бросив в сторону объекта фейерверки, к которым были прикреплены три зажигательные бомбы, сообщило агентство Reuters.

Пиротехника Stevebidmead

Одна из бомб не взорвалась. Злоумышленник подъехал к центру на внедорожнике, на котором после скрылся с места преступления. Его нашли мертвым на ближайшей автозаправке.

Причины атаки устанавливаются. Полиция не считает случившееся террористическим актом, но продолжает прорабатывать различные версии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября на Кипре в переполненном центре по приему беженцев произошли столкновения между двумя группами мигрантов, в ходе которого на объекте вспыхнул пожар.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре для мигрантов на Кипре произошли столкновения и вспыхнул пожар