Рейкьявик, 31 октября, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Российский шахматист Ян Непомнящий проиграл американцу Хикару Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера в Исландии. Финал соревнований состоял из четырёх партий.

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В ходе финала оба спортсмена одержали по одной победе, две другие партии шахматисты свели к ничьей. В ходе тай-брейка по правилам армагеддона американский шахматист обыграл Непомнящего белыми фигурами.

Третьим на соревнованиях стал норвежец Магнус Карлсен, который победил шахматиста из Узбекистана Нодирбека Абдусатторова.

В феврале 2022 года Ян Непомнящий осудил проведение специальной военной операции против киевского неонацистского режима.