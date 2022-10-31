Кишинёв, , 00:37 — REGNUM Молдавские правоохранители задержали более 80 участников акции протеста в Кишинёве. Об этом заявил РИА Новости один из организаторов митинга Дину Цуркану.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«По нашим данным, сегодня было задержано более 80 человек. Меня, к примеру, задержали два раза в течение дня. В инспекторат полиции доставили сегодня и других наших коллег — мэра города Оргеев Павла Вережану, мэра города Тараклия Вячеслава Лупова, почетного председателя партии «Шор» Валерия Клименко», — сказал Цуркану.

По его словам, у Клименко произошёл сердечный приступ, после чего он был госпитализирован.

Цуркану также подчеркнул, что в распоряжении оппозиции есть видеосъёмки, на которых можно увидеть, как правоохранительные органы управляют группой провокаторов, и эти кадры скоро будут опубликованы.

Политик также заявил об осуждении злоупотреблений полиции: «Мы наблюдаем последние конвульсии нынешнего руководства республики, подавить мирную акцию режиму Майи Санду не удастся. Им придется отвечать перед законом за узурпацию власти. Что нас не убивает, делает сильнее».