Бразилиа, , 00:27 — REGNUM Лидером на завершившихся выборах главы государства в Бразилии стал действующий президент страны Жаир Болсонару. Об этом, согласно данным Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК) свидетельствуют итоги обработки 12% протоколов.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

За действующего бразильского лидера, который придерживается консервативных политических взглядов, отдали свои голоса более 6,9 млн избирателей (51,86%). За его соперника, социалиста Луиса Инасиу Лулу да Силву проголосовали 6,4 млн человек (48,14%).

Напомним, второй тур всеобщих выборов, по итогам которых будут избраны глава государства и губернаторы 12 штатов, состоялся в Бразилии 30 октября.

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