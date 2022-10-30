Анкара, 30 октября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Турция, ООН и киевский режим согласовали движение 14 судов в рамках зерновой инициативы в Чёрном море 31 октября, сообщили в Совместном координационном центре (СКЦ).

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«Делегации [киевского режима], Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих с [территории б. УССР] и двух прибывающих», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что делегация ООН проинформировала об этом Москву.

Как передавало ИА REGNUM, 29 октября в МИД России заявили, что Москва приостанавливает реализацию «зерновой сделки» на неопределенный срок.

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