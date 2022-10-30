Донецк, , 23:41 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukr

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:25 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк натовскими снарядами.