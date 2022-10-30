София, , 23:37 — REGNUM В Болгарии остановлен шестой блок атомной электростанции (АЭС) «Козлодуй». Об этом 30 октября сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на заявление АЭС.

АЭС «Козлодуй» Kznpp.org

«Шестой энергоблок АЭС «Козлодуй» был отключен (29 октября) от энергосистемы страны», — говорится сообщении.

По последним данным, причиной остановки шестого блока АЭС «Козлодуй» является проблема с системой охлаждения генератора.

Отмечается, что изменений радиационной обстановки нет.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июня 5-й энергоблок болгарской АЭС «Козлодуй» был отключен в результате аварии в работе системы питания.