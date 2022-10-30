Москва, , 23:09 — REGNUM Проверку по факту повреждения мемориальных плит на монументе «Курган дружбы» в Латвии поручил провести глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 30 октября говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет Скриншот страницы sledcom.ru

«Глава СК поручил следователям организовать проверку по данному факту, а также запросить в МИД РФ необходимую информацию, — говорится в сообщении. — По результатам проверки действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка».

Отмечается, что на участке, находящемся в ведении Латвии, были демонтированы с применением тяжёлой техники мемориальные плиты монумента, воздвигнутого в 1959 году.