Рим, 30 октября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал, что пошутил об обмене бутылками водки и вина с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство Adnkronos.

Скриншот страницы ntv.ru Сильвио Берлускони и Владимир Путин

Он напомнил, что ранее рассказал своим однопартийцам об обмене поздравительными телеграммами с Путиным на дни рождения, один из депутатов спросил его, обменялись ли они подарками.

«Конечно, двадцатью бутылками водки и (вина) Lambrusco. Но все поняли, что это была шутка», — уточнил Берлускони.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянское агентство LaPresse сообщило, что Берлускони на закрытой встрече с коллегами по партии в октябре 2022 года якобы рассказал им, что «восстановил дружеские отношения» с президентом России.

Согласно этой версии, Путин прислал Берлускони «очень теплое письмо» и ящик водки, Берлускони же ответил ящиком «Ламбруско» и также «очень тёплым письмом».

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