Босния и Герцеговина, 30 октября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Сербскому оппозиционному политику, лидеру движения «Освобождение» Младжану Джорджевичу полиция Боснии и Герцеговины запретила въезд в страну. Об этом Джорджевич сообщил ИА REGNUM 30 октября.

Младжан Джорджевич

Джорджевич планировал 30 октября посетить православный монастырь Карно в окрестности Сребреницы. На пограничном пункте Скелани его задержала пограничная полиция и вручила ему документ о запрете въезда на территорию БиГ, выданное министерством безопасности этой страны.

«Проверка документов показала, что упомянутое лицо представляет собой угрозу для безопасности и общественного порядка в Боснии и Герцеговине», — отмечается в документе, с которым Джорджевич ознакомил редакцию ИА REGNUM.

Напомним, что в Сербии Младжану Джорджевичу и еще пятерым активистам его движения были предъявлен судебный иск за то, что они в общественном месте в Белграде 24 марта 2022 года (день годовщины агрессии НАТО против СР Югославии) вывесили транспарант с символом «Z» в знак поддержки российской спецоперации на территории б. УССР. Также на транспаранте было написано «Вучич — предатель».