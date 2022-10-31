31 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 00:16 — REGNUM В соцсетях Грузии саркастично отреагировали на очередное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия не выполняет соглашение по поставке пшеницы и использует продовольствие как оружие.

Зинаида Серебрякова .Жатва. 1910

Большая часть грузинских пользователей соцсетей высмеяла Блинкена или осыпала его негодующими и возмущенными комментариями, не скупясь на нецензурные и оскорбительные эпитеты в его адрес. Хотя нашлись у госсекретаря и защитники.

«А этот знает, что такое война? Слышал что-нибудь о блокаде Ленинграда или голодоморе?» — усмехнулся Д. Г.

«Вот и кричите теперь «Слава У»… вместо «Слава Богу» и получите хороший голод», — в том же тоне продолжил Д. Б.

«А вы что? Оружие используете в пищу?» — адресовала Блинкену вопрос Р. Ч.

«На войне каждый использует свое оружие. Вы санкции ввели, а Россия оставила вас, бедных, голодными. Хотя вы сами ничего не лишаетесь, но языками чешете, вы якобы демократы-патриоты», — заметила Н. Е.

«Пусть он американцам ответит», — воззвал Р. Т. и привел отрывок из новости об акции в США, участники которой «подкараулили главу Госдепа и высказали ему всё, что о нем думают».

«Да нет, глупая (Россия). Когда вы оружие кораблями завозите, она как бы не понимает, вы, ослы», — возмущенно написала Н. К.

«А вы почему используете санкции, как (нецензурно) и этот идиот клоун (нецензурно) больше вас?» — добавил П. К.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Здесь в обсуждение вмешался защитник США и Блинкена.

«И как вас, грузин-патриотов, радует каждый безнравственный поступок России… Наверное, и гибель 23 грузин (на территории б. УССР) вас радует, вы, какого вы рода», — возмутился откликами «патриотов» пользователь Д. Ч.

«Господин, на войне все способы для поражения врага оправданы. Врагом враг потому и называется, что всегда делает всё для вас неприемлемое», — попытался объяснить Г. Г.

«Все способы оправданы? И где вы это вычитали?» — усмехнулся С. А.

«Причем тут грузины-патриоты и погибшие на войне грузины и эта статья? Глупость то, что от безнравственного требуешь нравственности, а тот, кто может остановить эту войну и не останавливает, такой же безнравственный, как зачинщик войны и подстрекатель», — добавил своих разъяснений Д. Г.

«Оружие не должны были завозить и дроны не должны были запускать, тогда бы этому соглашению ничто не угрожало», — заметила И. Х.

«А в Афганистане сколько грузин из-за Америки погибло? Почему тогда никто голоса не издавал? А сейчас Америка чужими руками воюет против России, столько миллиардов выбрасывает, и народ ее вообще не волнует, и того клоуна, который высмеивал Грузию во время войны 2008 года», — возмущенно высказался С. Ч.

«А вы (Блинкен) не знали, что она (Россия) сделает это? Не ожидали?» — поинтересовался С. П.

«Все покупали у России и с Россией воюете?..» — то ли спросила, то ли констатировала Л. Л.