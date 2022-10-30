Москва, 30 октября 2022, 22:30 — REGNUM В Москве из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
«Период предупреждения (в Москве — прим. ИА REGNUM) до 19:00 мск 01 ноября, местами гололедица», — говорится в сообщении.
Отмечается, что аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье до 18:00 1 ноября.
Напомним, «желтый» уровень — погода потенциально опасна.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что ухудшение погодных условий ожидается в Москве 30 октября.