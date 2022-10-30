Москва, 30 октября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. В Москве из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Dtp-online-news.ru Гололед

«Период предупреждения (в Москве — прим. ИА REGNUM) до 19:00 мск 01 ноября, местами гололедица», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье до 18:00 1 ноября.

Напомним, желтый уровень — погода потенциально опасна.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что ухудшение погодных условий ожидается в Москве 30 октября.