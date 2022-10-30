Майкоп, 30 октября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения мотодельтаплана в Адыгее. Об этом 30 октября сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

«По факту крушения дельтаплана в Республике Адыгее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщила она.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли при падении дельтаплана в Адыгее. Инцидент случился в Майкопском районе.

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