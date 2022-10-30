Москва, 30 октября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Война против России ведётся очень широким фронтом, заявил 30 октября первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Premier.gov.ru Сергей Кириенко

«Против России ведётся именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны», — заявил Кириенко в своем обращении к участникам Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

Он отметил, что против России идут также колоссальные экономические и информационные войны. Цель войны — попробовать лишить Россию права на будущее, заключил он.