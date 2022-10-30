Донецк, , 22:10 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Кирилловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Об этом 30 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Боевики (ВСУ) нанесли удар по Кирилловке Волновахского района, — говорится в сообщении. — Ранен мужчина 1974 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Никольское из-за обстрелов ВСУ была повреждена линия электропередачи.