Донецк, 30 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Кирилловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадал мирный житель. Об этом 30 октября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Боевики (ВСУ) нанесли удар по Кирилловке Волновахского района, — говорится в сообщении. — Ранен мужчина 1974 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Никольское из-за обстрелов ВСУ была повреждена линия электропередачи.