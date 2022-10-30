Анкара, 30 октября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Евросоюз зависим от поставок российского газа, заявил министр финансов Турции Нуреддин Небати в интервью изданию Arab News.

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«Если мы посмотрим на Европу, то она зависит от российского газа и проведет зиму в большом напряжении. Сейчас необходимо предпринимать новые шаги и идти к новым конструкциям», — заявил он.

По его словам, именно поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости превращения республики в газовый хаб.