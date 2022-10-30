Белград, , 21:49 — REGNUM Молодежная сборная России U21 по футболу проведет товарищеский матч со сборной Сербии. Об этом 30 октября сообщает издание «РБ Спорт».

Сборная России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении товарищеского матча, который может пройти в середине ноября в одном из сербских городов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации Чемпионата Европы 2024 года, а также не допустил российский клубы к участию в еврокубках в сезоне 2022/23.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Таджикистана 17 ноября.