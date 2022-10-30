Белград, 30 октября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Молодежная сборная России U21 по футболу проведет товарищеский матч со сборной Сербии. Об этом 30 октября сообщает издание «РБ Спорт».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сборная России

По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) договорился о проведении товарищеского матча, который может пройти в середине ноября в одном из сербских городов.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также не допустил российские клубы к участию в еврокубках в сезоне 2022/23.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Таджикистана 17 ноября.