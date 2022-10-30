Москва, 30 октября 2022, 21:47 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на пост артистки Ренаты Литвиновой в поддержку телеведущей Ксении Собчак.
Она отметила, что травля — это называть людей «генетическим отребьем», считать детей «маленькими гаденышами», издеваться над чужими святынями и высокомерно унижать тех, кто слабее и беднее.
Напомним, в качестве обвиняемых по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова проходят коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов и бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский. Собчак 26 октября пересекла границу Литвы по израильскому паспорту.
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