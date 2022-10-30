Москва, 30 октября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на пост артистки Ренаты Литвиновой в поддержку телеведущей Ксении Собчак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Дорогая Рената, мы все очень переживаем за затравленных. Правда, меньше, чем за тех, кто сейчас на передовой, а не на задворках стран, поставляющих оружие, из которого убивают наш народ. И желаем вам сил осознать простую истину — травить людей нельзя, травить людей за деньги нельзя тоже. Травля за деньги наказуема по закону», — написала Захарова в телеграм-канале.

Она отметила, что травля — это называть людей «генетическим отребьем», считать детей «маленькими гаденышами», издеваться над чужими святынями и высокомерно унижать тех, кто слабее и беднее.

«А вот когда это ещё и за деньги, и не просто, но деньги осознанно изничтожающих страну и народ сил, это уже чуть посложнее история», — подчеркнула дипломат.

Напомним, в качестве обвиняемых по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова проходят коммерческий директор телеведущей Кирилл Суханов и бывший главный редактор Tatler Ариан Романовский. Собчак 26 октября пересекла границу Литвы по израильскому паспорту.

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