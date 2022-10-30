Мадрид, , 21:44 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал исход матча 12-го тура испанской Ла Лиги 2022/23 с «Жироной». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бенрабеу» и завершилась со счетом 1:1.

Карло Анчелотти Светлана Бекетова

«Сейчас приходится проводить слишком много игр, и футболистам очень тяжело восстанавливаться как физически, так и морально. Это происходит во многих командах. Сейчас «Реал» не в лучшем состоянии: Модрич, Вальверде и Родриго мало тренировались на этой неделе из-за некоторых проблем со здоровьем», — сказал Анчелотти на послематчевой пресс-конференции.

На данный момент «Реал» с десятью победами и 32 набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона», идущая на второй позиции, набрала 31 очко.