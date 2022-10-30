Краснодар, 30 октября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. 25-летний бразильский фланговый нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком с оценкой 7.44 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком центрального матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1).

Fc-zenit.ru Малком

В матче с «быками» бразилец отметился пятью успешными обводками и подал один угловой. Точность передач Малкома составила 90%.

В текущем сезоне на счету Малкома 16 (11+5) очков по системе гол+пас в 15 турах чемпионата России по футболу.

За «Зенит» нападающий выступает с 2 августа 2019 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 40 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Малкома в 22 миллиона евро.