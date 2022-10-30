Рим, 30 октября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Италия в рамках очередного пакета военной помощи передала Киеву «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L, сообщает 30 октября газета La Repubblica.

Правительство Италии

Отмечается, что всего власти Италии поставили Киеву бронетранспортеры M113, шесть тяжелых гаубиц PzH 2000, две системы залпового огня MLRS.

«Последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил другое тяжёлое вооружение, более старое, но высоко ценимое [киевским режимом]: самоходные гаубицы M109L», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что в случае прекращения военной помощи со стороны Запада глава киевского режима Владимир Зеленский, возможно, начал бы переговоры с Россией.

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