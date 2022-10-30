Краснодар, 30 октября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» под руководством Сергея Семака одержал минимальную победу над «Краснодаром». Центральный матч 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, проходивший в Краснодаре, завершился со счетом 1:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Далер Кузяев

Единственный мяч на 87-й минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил российский хавбек Далер Кузяев. Желтые карточки получили Эдуард Сперцян, Нуралы Алип, Сергей Волков, Сергей Петров, Далер Кузяев и Кристиан Рамирес. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Кайо, Сорокин, Волков (Петров, 60’), Сперцян, Пина, Кривцов, Ахметов (Баньяц, 61’), Ионов, Кордоба.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Алип (Чистяков, 46’), Родриган, Караваев, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо (Мантуан, 76’), Малком (Ерохин, 90’), Сергеев (Мостовой, 77’).

«Зенит», одержав 12-ю победу в чемпионате и набрав 39 очков, укрепился на чистом первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 24 очками опустился на шестую строчку.