Леверкузен, Германия, 30 октября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. 21-летний нидерландский фланговый защитник леверкузенского «Байера-04» Джереми Фримпонг может продолжить карьеру в АПЛ. На футболиста претендует «Манчестер Юнайтед». Об этом 30 октября сообщает журналист Николо Скира.

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, в подписании Фримпонга также заинтересованы туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

В текущем сезоне Джереми Фримпонг принял участие в 17 матчах за «Байер-04» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также нидерландец получил одну желтую и одну красную карточки.

Действующее соглашение Фримпонга с «Байером» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нидерландца в 25 миллионов евро.