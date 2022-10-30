Тбилиси, , 23:35 — REGNUM Стали известны данные погибшего на территории ДНР грузинского наёмника, сообщает 30 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Могила Eli Duke

40-летний Гурген (Гуга) Гагнидзе был убит во время контактного боя под Артёмовском (Бахмутом), когда он пытался вместе с группой солдат ВСУ захватить в плен так называемых «вагнеровцев».

Известно, что Гагнидзе служил в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ. Он был командиром взвода и участвовал в ряде боевых операций.

Напомним, что Гагнидзе стал 23-м гражданином Грузии, убитым во время СВО.