Стало известно имя убитого в СВО грузинского боевика
Тбилиси, 30 октября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Стали известны данные погибшего на территории ДНР грузинского наёмника, сообщает 30 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».
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Могила
40-летний Гурген (Гуга) Гагнидзе был убит во время контактного боя под Артёмовском (Бахмутом), когда он пытался вместе с группой солдат ВСУ захватить в плен так называемых «вагнеровцев».
Известно, что Гагнидзе служил в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ. Он был командиром взвода и участвовал в ряде боевых операций.
Напомним, что Гагнидзе стал 23-м гражданином Грузии, убитым во время СВО.