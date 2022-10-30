Белгород, 30 октября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В селе Никольское Белгородского района из-за обстрелов ВСУ повреждена линия электропередачи, сообщил 30 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«В результате прилета снарядов в селе Никольское Белгородского района повреждена линия электропередачи», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в результате электроэнергии лишились жители на улицах Советская и Восточная.

Все оперативные службы и аварийные бригады выехали на место происшествия и восстановят электроснабжение в течение двух часов.